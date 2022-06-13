Sonic Frontiers выглядит ужасно, но переносить релиз не станут

Журналист издания Game Informer посетил Summer Game Fest и немного поиграл в Sonic Frontiers. В целом у него остались положительные отзывы, хотя проект ещё кажется довольно сырым. Журналист выразил опасения, что SEGA может не успеть отполировать новинку и исправить все ошибки. В остальном же экшен ощущается хорошо.

Sonic Frontiers очень похожа на игру, которая всё ещё находится в разработке, поэтому нет ничего необычного в том, чтобы увидеть какие-то проблемы.



Я говорю об этом только потому, что мне интересно, сколько лет демоверсии и точно ли она отражает текущее состояние игры. Учитывая релиз осенью 2022 года, я не могу не чувствовать себя немного обеспокоенным тем, сможет ли SEGA вовремя отполировать тайтл.

А в интервью изданию VGC глава Sonic Team Такаси Иизука заявил, что команда не планирует переносить релиз Sonic Frontiers. По его словам, игроки ещё просто не до конца поняли, что из себя представляет проект. Также Иизука отметил, что авторы довольны своим детищем.

Мы понимаем, что все просто реагируют на трейлеры, которые они видели, и, поскольку они не понимают, что это за новый опыт, они сравнивают его с другими играми.



Мы действительно уверены в результатах тестирования, которые мы получаем. Многие люди говорят, что им было очень весело, им действительно понравилась игра.

Также в сети появились свежие скриншоты и несколько трейлеров Sonic Frontiers.

Свежие скриншоты

Решение головоломок

Свободное перемещение по миру

Сражения с врагами

Релиз Sonic Frontiers состоится в конце года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.