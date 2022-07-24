Marvel анонсировала новый сериал про Сорвиголову. К своей роли вернётся Чарли Кокс
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На Comic-Con 2022 студия Marvel представила сериал Daredevil: Born Again («Сорвиголова: Рождённый заново»). Шоу расскажет историю культового супергероя, а к своим ролям вернутся актёры из адаптации Netflix — Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио.
Создатели не поделились какими-то сюжетными деталями, однако сериал будет состоять из 18 эпизодов и выйдет на Disney+ весной 2024 года. Судя по всему, проект пока находится на стадии предпроизводства, и авторы ещё не приступили к съёмкам.
Основными вопросами у фанатов остаётся рейтинг сериала (оригинальный проект щеголял «18+») и сюжетная завязка: перезапустят ли Marvel сюжет, на что намекает название, или продолжат историю знакомого героя? Увы, ответов пока нет.
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