Симфонический оркестр исполнит музыку из «Ведьмака» в 23 городах России

Камерный симфонический оркестр Cinema and Game Music Orchestra (CAGMO) объявил о проведении серии концертов в России, посвящённых «Ведьмаку». В рамках программы Симфония The Witcher музыканты исполнят ряд композиций из саундтрека к играм серии «Ведьмак». Длительность каждого концерта составит приблизительно 60 минут.

Во многом успех игры – это заслуга великолепной музыки, подчёркивающей суровый характер персонажей, погружающей в атмосферу захватывающих приключений, жестоких заговоров и коварных интриг, неизведанных лесов и опасных тварей, магии и любви, которыми наполнена удивительная вселенная польского писателя Анджея Сапковского.



Зрителей ждут лучшие, самые завораживающие музыкальные темы из знаменитой RPG в исполнении камерного симфонического оркестра CAGMO. Прозвучат и фрагменты саундтрека группы Percival, творчество которой целиком и полностью построено на культуре древних славян, и эпические мелодии таких композиторов, как Марцин Пшибылович и Миколай Строинский.

Насладиться музыкой из «Ведьмака» можно будет в 23 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Стоимость билетов варьируется от 1200 до 2500 рублей. Ознакомиться с полным списком городов и приобрести абонемент можно на специальном сайте.