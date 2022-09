Журналисты впервые поиграли в PS VR2. Они в восторге

Некоторым изданиям, таким как The Verge, Eurogamer и IGN, предоставилась возможность первыми в мире попробовать шлем виртуальной реальности PlayStation VR2 — и пресса не упустила возможность.

Глобально они не рассказали ничего нового о самом шлеме, поэтому интереснее впечатления от использования. И они ожидаемо очень позитивные. PS VR2 впечатляет благодаря большому и качественному OLED-дисплею вместе с новыми контроллерами.

Контроллеры Фото: Vjeran Pavic / The Verge

Качество картинки намного-намного лучше, чем в первой PS VR. У второго шлема Sony сейчас в принципе рекордные показатели для массового VR-устройства. Впрочем, как отмечают в The Verge, всё равно остаётся небольшое ощущение «плёнки». Однако во время игры на подобное очень быстро перестаёшь обращать внимание.

СМИ дали попробовать четыре игры: Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 и Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition. Больше всего журналисты говорили про Horizon и Resident Evil.

В случае с RE Village особенно интересно, поскольку эта игра уже вышла, однако в VR-формате она ощущается абсолютно иначе. Во время прохождения критики постоянно останавливались, чтобы просто посмотреть на окружение — всё выглядит очень впечатляюще.

Horizon впечатляет похожим контрастом: «Если вы думали, что Длинношеи большие на консоли, то приготовьтесь быть шокированными в VR-шлеме». Причём размеры огромного робота остались прежними — журналисты на всякий случай уточняли.

Геймплейно Call of the Mountain тоже обрадовала — тут дают и покарабкаться, причём куда больше, чем могло показаться, и пострелять из лука. Боевые эпизоды особенно хвалят.

Ролик Eurogamer с показом абсолютно всех геймплейных сцен

Главным недостатком шлема называют надобность проводного подключения к PS5. Да, это сделано через единственный тонкий и лёгкий USB Type-C провод, однако на фоне автономного шлема Quest 2 подобное кажется слишком устаревшим. Впрочем, устройства выступают на абсолютно разные аудитории.

Из интересного: в сам шлем PS VR2 встроены вибромоторы, которые также есть в DualSense и геймпадах VR-устройства. В качестве примера их работы рассказали, например, что если рядом рой мух в RE Village — то у тебя буквально ощущение, что прямо перед тобой летают мухи. Обратная отдача очень сильно повышает градус погружения в происходящее.

Выход PS VR2 ожидается в начале 2023 года.

Ролик The Verge

Ролик IGN

Ролик GameSpot

Ролик Virtual Reality Oasis