Российский магазин игр VK Play вышел из беты

4 октября VK объявила о том, что игровая платформа VK Play вышла из беты. Теперь на сайте появилась возможность получать и смотреть достижения, открылась лента новостей, чат для игроков, а также раздел для загрузки видео со скриншотами. Функционал очень сильно напоминает современный Steam.

Помимо улучшения для пользователей, VK Play теперь стала куда удобнее для разработчиков. Создателям игр теперь доступен личный кабинет с подробными отчётами о покупках геймеров и другая полезная информация.

VK Play — игровая платформа от VK, включающая в себя магазин для продажи игр, стриминговый сервис, торговую площадку с предметами и даже облачный гейминг. Бету запустили ещё в апреле 2022 года — спустя полгода платформа добралась до релизной версии с поддержкой сразу нескольких языков.