Игроки раньше времени получили Gotham Knights и уже делятся впечатлениями

Некоторым игрокам удалось раньше времени получить копию Gotham Knights, хотя до выхода игры ещё несколько дней. На Reddit пользователь под ником almarhuby сообщил, что его ритейлер продал тайтл на PS5 раньше времени.

В комментариях игрокам просят поделиться первыми впечатлениями, опубликовать несколько видео, рассказать о различных игровых технологиях и другом. Он с охотой отвечает на просьбы. Геймер отметил, что в целом экшен выглядит достойно, также он похвалил боевую систему и вступительную кат-сцену.

По словам almarhuby, в большинстве сцен FPS не проседает, однако падения кадров заметны во время исследования Готэма. Наверняка на YouTube уже можно найти прохождения проекта, но Warner Bros. будет стараться их оперативно удалять.

Gotham Knights выйдет уже 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре не будет поддержки русского языка — не переведут даже субтитры и интерфейс.