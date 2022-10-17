Рэйчел Зеглер — о ремейке «Белоснежки»: наш фильм о прогрессивной принцессе
Поделиться
В интервью журналу Vanity Fair будущая исполнительница роли Белоснежки Рэйчел Зеглер рассказала об отличиях новой экранизации от культового мультфильма 1937 года. По её словам, лента не будет пересказывать одни и те же события, а сама Белоснежка не станет просто дожидаться своего принца.
Люди шутят о том, что ремейк «Белоснежки» — это якобы политически корректный фильм. Так и есть. Это то, что нужно ремейку.
Мультфильму уже 85 лет, и наша версия — это прогрессивная история о молодой девушке, у которой есть и другие дела помимо того, чтобы просто сидеть и ждать своего принца.
Экранизация «Белоснежки» выйдет в марте 2024 года. Злую мачеху в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»), поставит картину Марк Уэбб («500 дней лета»).
Комментарии
- 17 октября 2022
-
16:19
-
16:15
-
16:08
-
16:03
-
15:44
-
15:30
-
15:17
-
15:00
-
14:58
-
14:17
-
13:48
-
13:37
-
13:18
-
13:07
-
13:01
-
12:53
-
12:41
-
12:01
-
11:55
-
11:15
-
10:56
-
10:51
-
10:10
-
09:35
-
09:33
-
07:17
-
07:06
-
06:52
-
06:15
-
06:06
-
05:11
-
00:25
- 16 октября 2022
-
18:40
-
17:21
-
16:29
Партнерский контент