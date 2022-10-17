Рэйчел Зеглер — о ремейке «Белоснежки»: наш фильм о прогрессивной принцессе

В интервью журналу Vanity Fair будущая исполнительница роли Белоснежки Рэйчел Зеглер рассказала об отличиях новой экранизации от культового мультфильма 1937 года. По её словам, лента не будет пересказывать одни и те же события, а сама Белоснежка не станет просто дожидаться своего принца.

Люди шутят о том, что ремейк «Белоснежки» — это якобы политически корректный фильм. Так и есть. Это то, что нужно ремейку.



Мультфильму уже 85 лет, и наша версия — это прогрессивная история о молодой девушке, у которой есть и другие дела помимо того, чтобы просто сидеть и ждать своего принца.

Экранизация «Белоснежки» выйдет в марте 2024 года. Злую мачеху в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»), поставит картину Марк Уэбб («500 дней лета»).