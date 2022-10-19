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Раскрыты полные системные требования Gotham Knights

Раскрыты полные системные требования Gotham Knights
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Несколько дней назад разработчики Gotham Knights раскрыли минимальные системные требования игры, а недавно авторы опубликовали и рекомендуемые требования, поэтому теперь у нас есть полные требования.

Для комфортной игры при 60 FPS в разрешении 1080p вам потребуется минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже RTX 2070. Судя по всему, у игры будут проблемы с производительностью, поскольку рекомендуемые требования оказались уж больно завышенными для игры в 1080p.

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Минимальные системные требования

  • Процессор — Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 590
  • Оперативная память — 8 ГБ

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор — Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600X
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT
  • Оперативная память — 16 ГБ

Релиз игры состоится уже 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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