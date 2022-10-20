Эксперты разнесли Gotham Knights. У игры масса проблем, она хуже Batman: Arkham Knight

Специалисты Digital Foundry протестировали Gotham Knights на всех консолях. Эксперты остались в ужасе от технического состояния экшена. Ради интереса они сравнили боевик с Batman: Arkham Knight, которая вышла семь лет назад, в 2015 году, и там всё намного лучше.

Помимо того, что игра на консолях залочена на 30 FPS, эксперты отметили, что персонажи словно не интегрированы в систему освещения игры. Протагонисты и враги в тёмных локациях могут «светиться».

Скриншот из игры Gotham Knights Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Ещё критике подверглась трассировка лучей — в экшене она упрощённая и работает, скорее, для подстраховки. Применяя старый SSR, который использует информацию прямо из кадра, визуально игра сильно не потеряла бы.

Фреймрейт более чем нестабилен, на многих локациях, особенно на вокзалах, он может падать с 30 до 20 FPS.

Замер FPS на одной из локаций в Gotham Knights Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Открытый мир Gotham Knights — безжизненный и не проработанный не только геймплейно, но и с визуальной и эстетической точек зрения. Мрачный Готэм выглядит гораздо атмосфернее и живее в Batman: Arkham Knight семилетней давности. Вдобавок в новинке почти нет разрушений, что на фоне AK выглядит совершенно странно.

Сравнение Batman: Arkham Knight и Gotham Knights Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Digital Foundry отмечает, что Gotham Knights — игра для PS4, хоть и на ней не выходит. Здесь используют исключительно технологии прошлого поколения консолей (кроме трассировки лучей), но с учётом куда более слабого художественного исполнения общая картина выходит заметно хуже, чем в Arkham Knight.

Что особенно странно, это загрузки. Во-первых, да, мир здесь не бесшовный — на локациях в домах нужно ждать загрузку. Во-вторых, она длится около 20 секунд — учитывая скоростные накопители консолей и примеры других игр, это какая-то шутка. К примеру, «Человек-паук» на PS5 с нуля загружается за пару секунд.

Сравнение Batman: Arkham Knight и Gotham Knights Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Сравнение Batman: Arkham Knight и Gotham Knights Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Специалисты нашли и за что похвалить Gotham Knights. Они отметили довольно высокую детализацию некоторых объектов в закрытых локациях. Видимо, авторы уделили им больше внимания, чем открытым пространствам. Причём даже стилистически они куда больше подходят Готэму, чем то, что нарисовано снаружи.

В целом Gotham Knights вышла слабой с технической точки зрения. При этом её раскритиковали и за боевую систему и сюжет, но похвалили персонажей и диалоги. Игра выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.