Ни слова по-русски. Что происходит в сцене после титров Call of Duty: Modern Warfare 2

Вчера предзаказавшие Call of Duty: Modern Warfare 2 получили доступ к сюжетной кампании и, конечно, кто-то уже успел пройти одиночный режим. В конце их ожидала сцена, которая намекает на будущее подфраншизы Modern Warfare. Скорее всего, продолжение мы узнаем уже через год — тогда ожидается выпуск сюжетного дополнения.
В конце оказывается, что события игры не заканчиваются и за происходящим стояла как минимум ещё одна важная фигура — Владимир Макаров. В оригинальной Modern Warfare 2 он спровоцировал начало Третьей мировой войны. В сцене после титров новой MW2, похоже, он намерен сделать то же самое.
В ролике нам показывают, как группа террористов готовится к захвату самолёта, а чтобы подставить американцев русским ультранационалистам запрещают говорить на родном языке — «Ни слова по-русски».
Выход сюжетного дополнения, которое официально не представлено, ожидается через год — в конце 2023 года.
В оригинальной Modern Warfare 2 террористический акт случился в самом начале игры: тогда Макаров вместе с пособниками устроил бойню в московском аэропорту, оставив американского двойного агента умирать — таким образом он спровоцировал конфликт между Россией и США.
В новой Modern Warfare 2 сюжет крутится вокруг теневого союза американского генерала, Ирана, картелей Мексики и Макарова. Но последний не выходит на первый план, а работает из тени. Основное внимание ему уделят уже в грядущей кампании.
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