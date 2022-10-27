Из Gotham Knights внезапно удалили антипиратскую защиту Denuvo

Как обратил внимание портал dsogaming, из ПК-версии Gotham Knights удалили антипиратскую защиту Denuvo — через 5 дней после релиза. После удаления программы размер исполнительного файла уменьшился почти в 4 раза — с 445 МБ до 118 МБ. При этом на странице с игрой в Steam программа Denuvo всё ещё упоминается.
Изменение размера исполнительного файла
Обычно удаление мощной антипиратской защиты означает повышение производительности, однако в случае с Gotham Knights фреймрейт вообще никак не изменился, отмечают в dsogaming. Специалисты добавили, что оптимизация экшена хромает из-за системы «ввода/вывода» данных, а не из-за нагрузки на процессор.
Пока неясно, почему Warner Bros. решила удалить антипиратскую защиту и развязать руки пиратам в такой короткий срок. Возможно, пик продаж экшена уже прошёл, и Denuvo игре больше не нужна.
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