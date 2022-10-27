Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Из Gotham Knights внезапно удалили антипиратскую защиту Denuvo

Из Gotham Knights внезапно удалили антипиратскую защиту Denuvo
Комментарии

Как обратил внимание портал dsogaming, из ПК-версии Gotham Knights удалили антипиратскую защиту Denuvo — через 5 дней после релиза. После удаления программы размер исполнительного файла уменьшился почти в 4 раза — с 445 МБ до 118 МБ. При этом на странице с игрой в Steam программа Denuvo всё ещё упоминается.

Изменение размера исполнительного файла

Изменение размера исполнительного файла

Обычно удаление мощной антипиратской защиты означает повышение производительности, однако в случае с Gotham Knights фреймрейт вообще никак не изменился, отмечают в dsogaming. Специалисты добавили, что оптимизация экшена хромает из-за системы «ввода/вывода» данных, а не из-за нагрузки на процессор.

Пока неясно, почему Warner Bros. решила удалить антипиратскую защиту и развязать руки пиратам в такой короткий срок. Возможно, пик продаж экшена уже прошёл, и Denuvo игре больше не нужна.

Новость по теме
Эксперты разнесли Gotham Knights. У игры масса проблем, она хуже Batman: Arkham Knight
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022