Премьера Sonic Prime от Netflix состоится в декабре

Анимационный сериал Sonic Prime выйдет на Netflix 15 декабря этого года. В новом шоу знаменитый сверхзвуковой ёж вновь вступит в противоборство с доктором Эггманом. Герой встретит старых друзей и обретёт новых, а также исследует массу новых миров, чтобы в итоге спасти свою вселенную. Авторы описывают сериал как насыщенное экшеном приключение.

Создатели также поделились новыми постерами центральных персонажей Sonic Prime — Соника, Тейлза и Наклза и других.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сегодня также должен выйти новый трейлер Sonic Prime. Первый тизер шоу Netflix презентовал ещё в сентябре.

Новость по теме Netflix выпустил тизер Sonic Prime — мультсериала про Соника

Созданием мультсериала занимаются WildBrain Studios, Man Of Action и сама SEGA. Первый сезон будет состоять из 24 эпизодов. По традиции Netflix, все серии будут доступны в день выхода шоу.