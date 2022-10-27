Премьера Sonic Prime от Netflix состоится в декабре

Анимационный сериал Sonic Prime выйдет на Netflix 15 декабря этого года. В новом шоу знаменитый сверхзвуковой ёж вновь вступит в противоборство с доктором Эггманом. Герой встретит старых друзей и обретёт новых, а также исследует массу новых миров, чтобы в итоге спасти свою вселенную. Авторы описывают сериал как насыщенное экшеном приключение.
Создатели также поделились новыми постерами центральных персонажей Sonic Prime — Соника, Тейлза и Наклза и других.
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Сегодня также должен выйти новый трейлер Sonic Prime. Первый тизер шоу Netflix презентовал ещё в сентябре.
Созданием мультсериала занимаются WildBrain Studios, Man Of Action и сама SEGA. Первый сезон будет состоять из 24 эпизодов. По традиции Netflix, все серии будут доступны в день выхода шоу.
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