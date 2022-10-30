Моддер добавил в Batman: Arkham Knight режим от первого лица

Моддер под ником ShikenNuggets выпустил для ПК-версии Batman: Arkham Knight режим от первого лица. IGN опубликовала ролик, который демонстрирует, как Бэтмен с видом из глаз перемещается по Готэму, сражается с бандитами и гоняет на бэтмобиле. Расширение может стать «отдушиной» для тех, кто остался недоволен недавно вышедшей Gotham Knights.

Мод может скачать и установить в Batman: Arkham Knight любой желающий. Он доступен на сайте Nexus Mods. Моддер отмечает, что вид от первого лица не всегда работает идеально, он сам тестировал его в Steam-версии тайтла.

События Gotham Knight разворачиваются во вселенной Arkham. Игра получилась неидеальной с технической точки зрения, некоторые журналисты также раскритиковали её за однообразную боевую систему и сюжет. Но некоторые игроки принялись её защищать. Авторы, в свою очередь, заявили, что уже работают над исправлением ошибок.