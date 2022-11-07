По «Очень странным делам» выйдет хоррор для VR — играть предстоит за Векну
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Прошедшей ночью Netflix анонсировал VR-игру по сериалу «Очень странные дела». В проекте игрокам предстоит взять на себя роль Векны — антагониста и очень сильного существа, которое появилось в четвёртом сезоне шоу.
Геймерам предстоит исследовать различные реальности, вселять ужас в людей, формировать коллективный разум и погружать жителей Хоукинса в самые жуткие кошмары. В ролике можно увидеть немного геймплея и даже Одиннадцать, которая противостоит злодею. Тайтл выполнен в довольно приятной стилистике.
Сами авторы описывают проект как экшен-хоррор. Разработкой занимается студия Tender Claws, которая раньше делала другие VR-игры. Релиз состоится зимой 2023 года на всех основных платформах. Точная дата пока неизвестна.
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