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По «Очень странным делам» выйдет хоррор для VR — играть предстоит за Векну

По «Очень странным делам» выйдет хоррор для VR — играть предстоит за Векну
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Прошедшей ночью Netflix анонсировал VR-игру по сериалу «Очень странные дела». В проекте игрокам предстоит взять на себя роль Векны — антагониста и очень сильного существа, которое появилось в четвёртом сезоне шоу.

Геймерам предстоит исследовать различные реальности, вселять ужас в людей, формировать коллективный разум и погружать жителей Хоукинса в самые жуткие кошмары. В ролике можно увидеть немного геймплея и даже Одиннадцать, которая противостоит злодею. Тайтл выполнен в довольно приятной стилистике.

Сами авторы описывают проект как экшен-хоррор. Разработкой занимается студия Tender Claws, которая раньше делала другие VR-игры. Релиз состоится зимой 2023 года на всех основных платформах. Точная дата пока неизвестна.

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