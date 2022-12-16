«Экранку» фильма «Аватар: Путь воды» уже опубликовали с русской озвучкой

Спустя двое суток после международной премьеры «Аватара: Путь воды» картину уже слили в интернет полностью на русском языке. Ленту уже можно посмотреть в плохом качестве во VK: отмечается, что дубляж записан казахстанской студией MovieDalen под руководством Гелены Пироговой для стран СНГ. Сам фильм залила группа Red Head Sound.

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Между тем в сети начали появляться скриншоты показов «Аватара 2» в российских кинотеатрах. Нам удалось найти лишь будущую премьеру, намеченную на 12 января 2023 года — именно тогда ленту планируют показать крупные российские киносети.

При этом небольшие кинотеатры наверняка начнут крутить ту самую «экранку» из VK — в первую очередь для тех, кому не терпится посмотреть долгожданную новинку.