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Вышел первый трейлер «Сто лет тому вперёд» — экранизации советской повести Кира Булычёва

Вышел первый трейлер «Сто лет тому вперёд» — экранизации советской повести Кира Булычёва
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Central Partnership выпустил дебютный тизерный трейлер картины «Сто лет тому вперёд». Фильм основан на знаменитой одноимённой фантастической повести Кира Булычёва из цикла об Алисе Селезнёвой. Книгу впервые издали в 1978 году.

Как и в оригинальной книге, в фильме речь пойдёт об Алисе Селезнёвой и Коле Герасимове. Парень живёт в нашем времени, он любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями. А девушка живёт в России будущего — на сто лет впереди Коли. Алиса знает всё об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Её не отпускает прошлое: в далекой битве между землянами и космическими пиратами погибла мама.

Несмотря на время, Коля и Алиса встретятся, чтобы одолеть зло и спасти вселенную. Фильм начнут показывать в кинотеатрах России с 28 декабря 2022 года.

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Теги Чемп.Play Кино и сериалы •••

Заглавное фото: Концепт-арте проекта «Сто лет тому вперёд» / Central Partnership

Источник: «Чемпионат»

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