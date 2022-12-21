Вышел первый трейлер «Сто лет тому вперёд» — экранизации советской повести Кира Булычёва

Central Partnership выпустил дебютный тизерный трейлер картины «Сто лет тому вперёд». Фильм основан на знаменитой одноимённой фантастической повести Кира Булычёва из цикла об Алисе Селезнёвой. Книгу впервые издали в 1978 году.
Как и в оригинальной книге, в фильме речь пойдёт об Алисе Селезнёвой и Коле Герасимове. Парень живёт в нашем времени, он любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями. А девушка живёт в России будущего — на сто лет впереди Коли. Алиса знает всё об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Её не отпускает прошлое: в далекой битве между землянами и космическими пиратами погибла мама.
Несмотря на время, Коля и Алиса встретятся, чтобы одолеть зло и спасти вселенную. Фильм начнут показывать в кинотеатрах России с 28 декабря 2022 года.
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