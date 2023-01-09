В феврале выйдет сериал «Фишер» про одного из самых страшных маньяков СССР

Онлайн-сервис More.tv опубликовал первый тизер детективного сериала «Фишер». Шоу расскажет об одном из самых страшных маньяков СССР, которого при жизни называли «учеником Чикатило».

Сюжет сериала развернётся в 1980-х и расскажет о том, как следователи Валерий Козырев, Евгений Боков и Наталья Добровольская пытаются поймать жестокого маньяка, убивающего маленьких мальчиков. У следователей нет никаких зацепок кроме одной — мальчика, лично знакомого с одной из жертв «Фишера». В тизере можно увидеть лишь автомобиль преступника и услышать крики очередной жертвы.

Постер шоу

Фото: More.tv

Настоящее имя «Фишера» — Сергей Александрович Головкин. Он стал последним преступником, казнённым в России перед отменой смертной казни.

Главные роли исполнили Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич. Премьера состоится в феврале 2023 года.