В Lost Ark, помимо ботов, забанили живых игроков

Недавно авторы Lost Ark провели масштабную чистку игры от ботов и игроков, которые промышляли торговлей внутриигровыми предметами за реальные деньги. В результате онлайн тайтла просел на 200 тыс. человек. Выяснилось, что авторы также заблокировали аккаунты реальных пользователей, которые давно не заходили в MMORPG.

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В результате недовольные баном игроки начали занижать рейтинг Lost Ark в Steam. Он упал до «в основном отрицательные».

Не заходил в игру с февраля — забанили без причины.

Многие пользователи не поняли, почему издатель решил заблокировать их аккаунты за то, что они не играют в игру. Amazon Games заявила, что в курсе проблемы, а специалисты уже решают эту проблему. По словам авторов, игроки, которые обращаются в службу поддержки, будут разбанены быстрее остальных.