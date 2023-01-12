Из Lost Ark пропало 66% игроков после банов ботов

Lost Ark вышла в западных странах 11 февраля прошлого года и моментально стала хитом Steam. По пиковому онлайну MMORPG держится на втором месте в истории платформы с показателем в 1,325 млн активных пользователей. При этом недавно выяснилось, что после масштабной блокировки ботов игра лишилась 66% игроков.

Теперь среднее число игроков в Lost Ark на площадке Valve составляет чуть более 100 тыс. До зачистки ботов среднее количество пользователей держалось на отметке 300 тыс.

Фото: Steam DB

По заверению аналитиков из SmileGate, авторы Lost Ark забанили именно ботов, на которых жаловались реальные игроки. При этом пользователи Reddit утверждают, что блокировка коснулась и тех, кто занимается торговлей внутриигровыми предметами за реальные деньги. По их словам, в бан на один месяц отправили тех RMT-дилеров, кто наторговал на 100 тыс. золота, а тех, кто заработал 1 млн золота, забанили на 10 месяцев.

Разработчики заявили, что они продолжат банить ботов и недобросовестных пользователей. При этом фанаты Lost Ark отмечают, что благодаря чистке «города без ботов кажутся более живыми».