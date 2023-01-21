От игры «Мстители» откажутся

Crystal Dynamics решила прекратить поддержку игры «Мстители». Компания подтвердила планы по сворачиванию проекта, отметив, что после сентября для проекта даже не будут выпускаться патчи для исправления ошибок и багов.
Последнее обновление с новым контентом выйдет 31 марта — тогда же весь ассортимент внутриигрового магазина сделают полностью бесплатным. В игре больше ничего нельзя будет приобрести. Вместе с этим патч внесёт значимые изменения, которые должны сократить время гринда и усилить старых героев.
«Мстители» были попыткой Square Enix найти применением своим западным студиям, однако проект провалился — вместо сюжетной кооперативной игры фанаты получили сервис, который был плохо продуман. Продажи оказались низкими, но какая-никакая поддержка у проекта была.
- 21 января 2023
-
02:07
- 20 января 2023
-
21:27
-
20:54
-
20:23
-
20:16
-
20:14
-
19:35
-
18:56
-
18:26
-
17:38
-
17:01
-
16:28
-
16:21
-
16:07
-
15:59
-
15:27
-
15:23
-
15:14
-
14:58
-
14:24
-
14:21
-
14:01
-
13:31
-
13:20
-
13:03
-
12:42
-
12:35
-
11:51
-
11:16
-
10:30
-
09:59
-
09:35
- 19 января 2023
-
21:48
-
21:26
-
20:49