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От «Мстителей» откажутся

От игры «Мстители» откажутся
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Crystal Dynamics решила прекратить поддержку игры «Мстители». Компания подтвердила планы по сворачиванию проекта, отметив, что после сентября для проекта даже не будут выпускаться патчи для исправления ошибок и багов.

Последнее обновление с новым контентом выйдет 31 марта — тогда же весь ассортимент внутриигрового магазина сделают полностью бесплатным. В игре больше ничего нельзя будет приобрести. Вместе с этим патч внесёт значимые изменения, которые должны сократить время гринда и усилить старых героев.

«Мстители» были попыткой Square Enix найти применением своим западным студиям, однако проект провалился — вместо сюжетной кооперативной игры фанаты получили сервис, который был плохо продуман. Продажи оказались низкими, но какая-никакая поддержка у проекта была.

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