Дженну Ортегу и сериал «Уэнсдей» номинировали на Critic Choise Super Awards

20-летняя актриса Дженна Ортега и сериал «Уэнсдей» получили номинации Critic Choise Super Awards. Подростковый сериал от Netflix номинирован в категориях «Лучший хоррор-сериал» и «Лучший мини-сериал», а Дженна представлена в номинации «Лучшая женская роль в хоррор-сериале, мини-сериале или телефильме».
Ортега поборется за премию Critic Choise Super Awards с актрисами Дженнифер Кулидж («Наблюдатель»), Катей Херберс («Зло»), Натасией Димитриу («Чем мы заняты в тени»), Ниси Нэш («Монстр: История Джеффри Дамера»), а также с Кристиной Ричи, которая тоже сыграла в «Уэнсдей». Любопытный факт — в 90-х Кристина играла как раз знаменитую дочь Гомеса и Мортиши Аддамс в лентах «Семейка Аддамс» и «Ценности семейки Аддамс».
Фото: Twitter
Победителей Critic Choise Super Awards огласят 16 марта этого года.
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