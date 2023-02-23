Дженну Ортегу и сериал «Уэнсдей» номинировали на Critic Choise Super Awards

20-летняя актриса Дженна Ортега и сериал «Уэнсдей» получили номинации Critic Choise Super Awards. Подростковый сериал от Netflix номинирован в категориях «Лучший хоррор-сериал» и «Лучший мини-сериал», а Дженна представлена в номинации «Лучшая женская роль в хоррор-сериале, мини-сериале или телефильме».

Ортега поборется за премию Critic Choise Super Awards с актрисами Дженнифер Кулидж («Наблюдатель»), Катей Херберс («Зло»), Натасией Димитриу («Чем мы заняты в тени»), Ниси Нэш («Монстр: История Джеффри Дамера»), а также с Кристиной Ричи, которая тоже сыграла в «Уэнсдей». Любопытный факт — в 90-х Кристина играла как раз знаменитую дочь Гомеса и Мортиши Аддамс в лентах «Семейка Аддамс» и «Ценности семейки Аддамс».

Фото: Twitter

Победителей Critic Choise Super Awards огласят 16 марта этого года.