Как настоящие — нейросеть показала реалистичных героев GTA: San Andreas

Центральных героев культовой игры Grand Theft Auto: San Andreas прогнали через несколько нейросетей. В результате получились реалистичные портреты этих персонажей.

ИИ на удивление точно передал внешность героев — их особенности, фактуру, энергетику и даже характеры. Ранее Midjourney тоже показывала этих персонажей, но она генерировала их сама, поэтому они вышли не такими убедительными.

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Главные герои Grand Theft Auto: San Andreas, которых прогнали через нейросеть

CJ

Биг Смоук

Райдер

Фрэнк Тенпенни

Вузи

Денниз Робинсон

Свит

Правда

Цезарь Виалпандо

Майк Торено

Grand Theft Auto: San Andreas изначально вышла в 2004 году и моментально стала хитом. 11 ноября 2021 года состоялся релиз сборника ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, в который вошла обновлённая версия San Andreas. Сам сборник из-за ужасной оптимизации и технических проблем вызвал у большинства игроков недоумение.