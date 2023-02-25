Как настоящие — нейросеть показала реалистичных героев GTA: San Andreas
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Центральных героев культовой игры Grand Theft Auto: San Andreas прогнали через несколько нейросетей. В результате получились реалистичные портреты этих персонажей.
ИИ на удивление точно передал внешность героев — их особенности, фактуру, энергетику и даже характеры. Ранее Midjourney тоже показывала этих персонажей, но она генерировала их сама, поэтому они вышли не такими убедительными.
Главные герои Grand Theft Auto: San Andreas, которых прогнали через нейросеть
CJ
Биг Смоук
Райдер
Фрэнк Тенпенни
Вузи
Денниз Робинсон
Свит
Правда
Цезарь Виалпандо
Майк Торено
Grand Theft Auto: San Andreas изначально вышла в 2004 году и моментально стала хитом. 11 ноября 2021 года состоялся релиз сборника ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, в который вошла обновлённая версия San Andreas. Сам сборник из-за ужасной оптимизации и технических проблем вызвал у большинства игроков недоумение.
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