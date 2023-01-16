Источник: ремастер провальной трилогии GTA выйдет в Steam и EGS 19 января
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Известный инсайдер под ником billbil-kun с сайта Dealabs, который уже множество раз сливал достоверные данные о подборках PS Plus и многом другом, сообщил, что GTA: The Trilogy — The Definitive Edition выйдет в Epic Games Store уже 19 января.
Инсайдер уточнил, что, скорее всего, в этот же день состоится релиз и в Steam, но точных данных на этот счёт у него нет. Более того, с релиза сборник в течение недели будет продаваться со скидкой в 50%.
Фото: Twitter
Купить GTA: The Trilogy — The Definitive Edition для ПК можно только через лаунчер Rockstar Games. Скоро это изменится.
Сборник ремастеров трёх частей GTA также доступен на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. В будущем ремастеры доберутся до iOS и Android.
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