Источник: большой показ Starfield объявят в ближайшие дни

Большую презентацию грядущего ролевого приключения Starfield могут анонсировать на следующей неделе. Об этом сообщил инсайдер и журналист Энди Робинсон. Его коллега Джез Корден в подкасте Xbox Two подтвердил эту информацию.
При этом дату старта самой презентации Джез и Энди не озвучили. По слухам, на ней, наконец, объявят точную дату релиза Starfield и раскроют массу подробностей, которые касаются игрового процесса и сюжета.
В начале февраля выживалка Sons of The Forest стала самой желанной игрой в Steam. Вчера игра вышла в раннем доступе, а место самого желанного проекта вновь заняла Starfield.
На втором месте расположилась Dark and Darker, а третью строчку занимает Party Animals. Конечно, в топе есть и Hollow Knight: Silksong.
Starfield должна выйти в этом году на ПК и Xbox Series. Есть вероятность, что проект поступит в продажу в июне.
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