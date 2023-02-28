Старт плей-офф Lima Major 2023 по Dota 2 задерживается на полтора часа
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Старт первого матча плей-офф Lima Major 2023 по Dota 2 несколько раз подряд отложили из-за технических проблем.
Матч-открытие на «Арене 1» в столице Перу должен был начаться в 18:00 по московскому времени. Однако серия между Gaimin Gladiators из Европы и китайской Team Aster до сих пор не стартовала, хотя команды уже больше часа находятся в кабинках.
Dota 2. The Lima Major 2023. 1/4 финала (верхняя сетка)
28 февраля 2023, вторник. 18:10 МСК
Gaimin Gladiators
Идёт
0 : 0
Team Aster
При этом последний матч сегодняшнего игрового дня запланирован на 3:00 по мск — пока неизвестно, удастся ли провести все матчи мейджора по расписанию, или их придётся переносить на другие игровые дни.
The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и 1900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
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