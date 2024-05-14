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Российская Virtus.pro заработала первую победу на BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS2

Российский коллектив Virtus.pro выиграл свой дебютный матч на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В стартовом противостоянии на турнире в Сербии «медведи» столкнулись с Team Falcons. VP с Денисом electroNic Шариповым уверенно закрыла своих оппонентов, одолев «соколов» со счётом 2:0.

В следующем раунде Virtus.pro будет бороться за выход в плей-офф с MOUZ, которая ранее стала чемпионом тир-1 соревнования ESL Pro League Season 19. В первом матче текущего ивента «мыши» обыграли российскую BetBoom Team со счётом 2:0.

Международный чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 проходит в LAN-формате в период с 14-го по 19 мая в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 8 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.