Уже 17 июня состоится премьера второго сезона «Дома дракона» — продолжения одного из самых популярных сериалов HBO. Второй сезон будет посвящён полноценному противостоянию двух домов: во главе с Алисентой Хайтауэр и Рейнирой Таргариен.

Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. Они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник, финал состоится 4 августа. HBO тем временем уже начала работу над третьим сезоном, выход которого состоится не раньше 2025 года.

Расписание выхода второго сезона сериала «Дом дракона»