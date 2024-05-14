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Второй сезон сериала Дом дракона (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода второго сезона сериала «Дом дракона»
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Уже 17 июня состоится премьера второго сезона «Дома дракона» — продолжения одного из самых популярных сериалов HBO. Второй сезон будет посвящён полноценному противостоянию двух домов: во главе с Алисентой Хайтауэр и Рейнирой Таргариен.

Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. Они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник, финал состоится 4 августа. HBO тем временем уже начала работу над третьим сезоном, выход которого состоится не раньше 2025 года.

Расписание выхода второго сезона сериала «Дом дракона»

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 июня
2-я серия24 июня
3-я серия1 июля
4-я серия8 июля
5-я серия15 июля
6-я серия22 июля
7-я серия29 июля
8-я серия5 августа
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