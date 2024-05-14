Расписание выхода второго сезона сериала «Дом дракона»
Уже 17 июня состоится премьера второго сезона «Дома дракона» — продолжения одного из самых популярных сериалов HBO. Второй сезон будет посвящён полноценному противостоянию двух домов: во главе с Алисентой Хайтауэр и Рейнирой Таргариен.
Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. Они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник, финал состоится 4 августа. HBO тем временем уже начала работу над третьим сезоном, выход которого состоится не раньше 2025 года.
Расписание выхода второго сезона сериала «Дом дракона»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 июня
|2-я серия
|24 июня
|3-я серия
|1 июля
|4-я серия
|8 июля
|5-я серия
|15 июля
|6-я серия
|22 июля
|7-я серия
|29 июля
|8-я серия
|5 августа
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