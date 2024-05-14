«Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом получит продолжение

Стриминговый сервис Prime Video объявил, что после успеха ремейка боевика «Дом у дороги» фильм получит продолжение.

Отмечается, что исполнитель главной роли Джейк Джилленхол (также известен по «Исходному коду» или «Переводчику») вернётся в проект и вновь сыграет Далтона Элвуда. Других подробностей о проекте пока не сообщается.

Фото: Prime Video

Новая версия фильма 1989 года рассказывает историю бывшего бойца UFC, который работает вышибалой и участвует в боях без правил — до того времени, пока не переезжает на новое место, полное испытаний.

Релиз ремейка «Дома у дороги» сопровождался скандалами с авторскими правами и релизом в онлайне, но всё равно стал самой успешной премьерой Amazon, набрав более 50 млн просмотров за две недели.