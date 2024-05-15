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«Он был великим»: актёр Эрик Робертс — о Хите Леджере и его Джокере в «Тёмном рыцаре»

«Он был великим»: актёр Эрик Робертс — о Хите Леджере и его Джокере в «Тёмном рыцаре»
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В свежем подкасте Apple актёр Эрик Робертс, сыгравший в «Тёмном рыцаре» Сальваторе Марони, рассказал о работе с Хитом Леджером, который подарил зрителям незабываемый и эффектный образ Джокера.

По словам Робертса, во время работы над лентой ему советовали держаться подальше от Леджера, поскольку он якобы «слишком сильно вжился в роль и начал сходить с ума». Робертс отверг подобные высказывания и отметил, что Хит был потрясающим и приятным человеком.

Мне сказали: «Держись от него подальше… он слишком сильно вжился в роль, он потерян». Но это было совсем не так. Хит был таким обаятельным, приятным, отличным человеком. Великая личность. Это огромная потеря.

Хит Леджер получил «Оскар» за «Тёмного рыцаря» посмертно.

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