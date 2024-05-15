Киану Ривз, Кирстен Данст и Даниэль Брюль сыграют в новом фильме Рубена Эстлунда

Издание Deadline сообщило, что Кирстен Данст, Киану Ривз и Даниэль Брюль сыграют вместе в новой картине Рубена Эстлунда. Данст известна по роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке», Ривз — по «Матрице» и «Джону Уику», а Брюль сыграл Земо в киновселенной Marvel.

Лента получила название «Система развлечений не работает». Она расскажет о том, как во время очень долгого полёта на самолёте пассажиры буквально умирают от скуки. Из-за этого они находят необычные способы себя развеселить.

Deadline слышало, что к проекту, съёмки которого запланированы на начало 2025 года, присоединится ещё много известных актёров.

При подготовке фильма режиссёр вдохновлялся социально-психологическим исследованием Университета Вирджинии. Эксперимент показал, что участникам не нравилось проводить от 6 до 15 минут в комнате в одиночестве, где нечего было делать. Чтобы убить скуку, людям позволяли ударить себя очень слабым разрядом тока, чтобы у них появилось занятие.