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Сериал Сорвиголова: Рожденный заново: дата выхода, когда выйдет, где смотреть

Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» стартует в марте 2025 года
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Во время мероприятия Disney Upfront 2024 кинокомпания Marvel Studios объявила, что сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» стартует в марте 2025 года. Ранее об этом не сообщали.

В первый сезон «Рождённого заново» войдёт девять эпизодов. Ранее, до пересъёмок, в первом сезоне ожидалось целых 18 серий. С тех пор сериал сильно изменился концептуально. Шоу выступит мягким перезапуском проекта Netflix и расскажет о новых приключениях Сорвиголовы. К роли вернётся Чарли Кокс.

Ещё стало известно, что шоу «Это всё Агата», который расскажет про ведьму Агату Харкнесс, начнёт выходить 18 сентября 2024-го.

А вот «Железное сердце», рассказывающее про наследницу Тони Старка, выйдет когда-нибудь в 2025 году. Marvel Studios точную дату так и не назвала.

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