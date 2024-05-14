Начались съёмки третьего сезона сериала «Шершни» про выживание на острове

Авторы психологической драмы «Шершни» в соцсетях сообщили о старте съёмочного процесса третьего сезона сериала.

Напомним, сюжет «Шершней» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать.

Параллельно нам показывают героинь через 25 лет — главная интрига состоит в том, как именно они выбрались из леса и вернулись к нормальной жизни.

Фото: Showtime

Фото: Showtime

Фото: Showtime

Первый сезон сериала вышел в 2021 году и сходу стал одним из самых успешных проектов канала Showtime, также получив ряд наград и семь номинаций на «Эмми». Премьера второго сезона прошла в марте прошлого года, после чего шоу продлили на третий. Ожидается, что продолжение выйдет в 2025 году.