Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Супергёрл» с Милли Олкок выйдет 26 июня 2026 года

Фильм «Супергёрл» с Милли Олкок выйдет 26 июня 2026 года
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что фильм «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли выйдет в кинотеатрах 26 июня 2026 года.

Как и сообщалось ранее, режиссёром фильма «Супергёрл» выступит Крэйг Гиллеспи. Ранее он снял картины «Дурные деньги», «Круэлла», «Тоня против всех» и другие.

Ожидается, что первое появление Супергёрл произойдёт в фильме «Супермен». Затем героиня появится в сольном проекте. Ганн ранее говорил, что в «Супергёрл» зрители увидят разницу между Суперменом, который был отправлен на Землю и воспитывался любящими родителями с младенчества, и Супергёрл, которая росла и наблюдала, как все вокруг неё умирали ужасными способами, а затем пришла на Землю, когда была маленькой девочкой.

Материалы по теме
Каким получился фильм «Планета обезьян: Новое царство»
Каким получился фильм «Планета обезьян: Новое царство»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android