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Третий сезон сериала «Джек Ричер» выйдет в 2025 году

Третий сезон сериала «Джек Ричер» выйдет в 2025 году
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Актёр Алан Ричсон в соцсетях объявил, что третий сезон сериала «Джек Ричер» выйдет в 2025 году. Точную дату Ричсон не назвал.

Он опубликовал небольшое промо, на котором и засветился год премьеры.

Фото: Amazon Prime Video

«Джек Ричер» получил уже два сезона. Первый сезон основывался на книге «Этаж смерти», второй — на произведении «Сплошные проблемы и неприятности». Ранее создатель «Джека Ричера» британский писатель Ли Чайлд рассказал, что продолжение вновь будет основано на одной из его книг. Третий сезон сфокусируется на одиночных приключениях Джека Ричера в духе первого сезона вместо командной работы из продолжения.

Сериал получил очень высокие оценки от критиков и обычных зрителей, которые даже назвали проект лучшим у Amazon в 2023-м.

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