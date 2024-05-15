«Сто лет тому вперёд» стал самым успешным фантастическим фильмом в России

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм «Сто лет тому вперёд» поставил рекорд российского проката. Лента стала самым кассовым фантастическим проектом.

Всего картина по повести фантаста Кира Булычева заработала в прокате 1,193 млрд рублей, опередив «Вторжение» и «Притяжение». Таким образом, лента стала самым кассовым российским фантастическим проектом. Прирост сборов на уикенде составил 66,6%.

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Несмотря на это, картина всё равно не оправдала ожиданий от проката, поскольку сборы от проката фильма прогнозировали на уровне 2,5–3 млрд рублей, а в итоге они составили почти 1,2 млрд рублей.