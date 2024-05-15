Sony представила флагман Xperia 1 VI с продвинутой камерой и большой батареей

Компания Sony анонсировала смартфон Xperia 1 VI — свой новый флагман. Устройство поступит в продажу в начале июня по цене в € 1399 (около 140 тыс. рублей) в чёрном, белом и зелёном цветах.

Видео доступно на YouTube-канале Sony | Xperia. Права на видео принадлежат Sony.

Xperia 1 VI получил 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080x2340 пикселей с частотой обновления дисплея 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Смартфон работает на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки.

Xperia 1 VI оснащён тройной основной камерой с улучшенным телеобъективом, позволяющим делать снимки с семикратным оптическим зумом. Гаджет также способен снимать макрофото с фокусировкой до 4 см, а также обладает автофокусом на фронтальном датчике. Из других особенностей флагмана — поддержка разъёма 3,5 мм для наушников, стереодинамики и защитное покрытие Gorilla Glass Victus с минимальным количеством бликов.