Hellblade 2, Immortals of Aveum и ещё 9 игр станут бесплатными в Game Pass в ближайшие дни

Microsoft и Xbox по традиции объявили игры, которые в скором времени пополнят библиотеку Game Pass и станут доступны бесплатно для всех обладателей подписки.

Сегодня в списке Game Pass появится Brothers: A Tale of Two Sons, а до 5 июня туда попадут ещё 10 игр. Среди них сразу четыре новинки, поиграть в которые можно будет бесплатно сразу после выхода.

Какие игры добавят в Game Pass в конце мая и в начале июня

Brothers: A Tale of Two Sons (Xbox и ПК) — 14 мая (уже доступна)

Chants of Sennaar (Xbox и ПК) — 15 мая

Immortals of Aveum (Xbox и ПК) — 16 мая

Senua’s Saga: Hellblade II (Xbox и ПК) — 21 мая (в день релиза)

Galacticare (Xbox и ПК) — 23 мая (в день релиза)

Hauntii (Xbox и ПК) — 23 мая (в день релиза)

Moving Out 2 (Xbox и ПК) — 28 мая

Humanity (Xbox и ПК) — 30 мая

Lords of the Fallen (Xbox и ПК) — 30 мая

Firework (ПК) — 4 июня

Rolling Hills (Xbox и ПК) — 4 июня (в день релиза)

Фото: Xbox

Вместе с этим 31 мая из Game Pass пропадут шесть игр — Chicory: A Colorful Tale, Farworld Pioneers, JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle, Pac-man Museum Plus, Little Witch in the Woods и Railway Empire II.