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Создателям Steam и PlayStation Store грозят крупные штрафы в Польше из-за цен на игры

Создателям Steam и PlayStation Store грозят крупные штрафы в Польше из-за цен на игры
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Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) начало предварительное расследование возможных антиконкурентных практик со стороны цифровых магазинов Steam и PlayStation Store. В ведомстве уже провели проверку в польском офисе компании Sony, а также в двух офисах неназванных студий.

В организации заявили, что собранные данные будут расследованы на наличие монопольных признаков, которые могут навредить потребителям. Речь идёт в том числе о злоупотреблении доминирующим положением на рынке, благодаря которому создатели крупнейших платформ безосновательно повышают цены на игры.

Если в Управлении подтвердят наличие антиконкурентных практик, то компании Valve и Sony могут получить крупный штраф в размере до 10% годового дохода. Кроме того, причастных к созданию монопольных тенденций также могут оштрафовать на 2 млн польских злотых (около $ 507 тыс.). Сколько продлится расследование, неизвестно.

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