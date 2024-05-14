Минцифры хочет полностью отменить роуминг между Россией и Беларусью

Исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев объявил о планах полностью отменить роуминг между двумя странами — Россией и Беларусью.

По словам Шадаева, сейчас проект обсуждается с другой стороной: белорусские операторы связи считают, что это решение может означать для них большие финансовые потери.

Пока белорусские операторы этот вопрос рассматривают, но мы его дожимаем, было соответствующее поручение президента на эту тему.

Тема отмены роуминга между Беларусью и Россией обсуждается с 2017 года. Пока реализованы только отдельные послабления — отменена плата за входящие вызовы, снижена цена на роуминг в другой стране. Сейчас в Минцифры возвращаются к теме полной отмены платы за услуги связи.