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Расписание матчей BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2 на 15 мая

Расписание игр BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 на 15 мая
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Сегодня, 15 мая, продолжится топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2. На соревновании восемь коллективов сразятся за призовой фонд в размере $ 500 тыс.

В рамках второго игрового дня ивента в Белграде, Сербия, состоятся первые матчи команд группы B.

Расписание BetBoom Dacha Belgrade 2025 по CS 2 на 15 мая

  • 13:00. Группа B, Team Spirit (Россия)Aurora (Россия)
  • 17:00. Группа B, HEROIC (Дания) — MIBR (Бразилия)

Чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 проходит в LAN-формате с 14 по 19 мая 2024 года. Групповая стадия представляет из себя сетку double-elimination с best-of-3 матчами. По итогам групп четыре команды пройдут в плей-офф международного соревнования, а остальные коллективы покинут турнир.

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