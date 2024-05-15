Расписание игр BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 на 15 мая

Сегодня, 15 мая, продолжится топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2. На соревновании восемь коллективов сразятся за призовой фонд в размере $ 500 тыс.

В рамках второго игрового дня ивента в Белграде, Сербия, состоятся первые матчи команд группы B.

Расписание BetBoom Dacha Belgrade 2025 по CS 2 на 15 мая

13:00. Группа B, Team Spirit (Россия) — Aurora (Россия)

— 17:00. Группа B, HEROIC (Дания) — MIBR (Бразилия)

Чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 проходит в LAN-формате с 14 по 19 мая 2024 года. Групповая стадия представляет из себя сетку double-elimination с best-of-3 матчами. По итогам групп четыре команды пройдут в плей-офф международного соревнования, а остальные коллективы покинут турнир.