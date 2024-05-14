ESL представил расписание своих турниров по Dota 2 на 2025 год

Турнирный оператор ESL анонсировал расписание своих чемпионатов по Dota 2 на 2025 год. Всего организаторы соревнований проведут 5 ивентов по Доте.

Как и в 2024-м, в следующем году ESL Pro Tour будет состоять из 5 ивентов, где команды будут зарабатывать EPT-очки. Два из заявленных турнира пройдут в LAN-формате, а остальные будут онлайн-соревнованиями.

График турниров от ESL в 2025 году:

DreamLeague Season 25 (16 февраля — 2 марта);

ESL One Europe (апрель);

DreamLeague Season 26 (12 мая — 25 мая);

DreamLeague Season 27 (3 ноября — 9 ноября);

ESL One Asia (декабрь).

Стоит отметить, что первые 3 ивента будут относиться к третьему сезону EPT, который начнётся уже в этом году с таких турниров, как DreamLeague Season 24 и ESL One Asia. Оставшиеся чемпионаты 2025 года станут частью четвёртого сезона.