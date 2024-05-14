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Когда будут турниры по Dota 2 в 2025 году (ESL)

ESL представил расписание своих турниров по Dota 2 на 2025 год
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Турнирный оператор ESL анонсировал расписание своих чемпионатов по Dota 2 на 2025 год. Всего организаторы соревнований проведут 5 ивентов по Доте.

Как и в 2024-м, в следующем году ESL Pro Tour будет состоять из 5 ивентов, где команды будут зарабатывать EPT-очки. Два из заявленных турнира пройдут в LAN-формате, а остальные будут онлайн-соревнованиями.

График турниров от ESL в 2025 году:

  • DreamLeague Season 25 (16 февраля — 2 марта);
  • ESL One Europe (апрель);
  • DreamLeague Season 26 (12 мая — 25 мая);
  • DreamLeague Season 27 (3 ноября — 9 ноября);
  • ESL One Asia (декабрь).

Стоит отметить, что первые 3 ивента будут относиться к третьему сезону EPT, который начнётся уже в этом году с таких турниров, как DreamLeague Season 24 и ESL One Asia. Оставшиеся чемпионаты 2025 года станут частью четвёртого сезона.

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