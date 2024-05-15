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Расписание последнего дня групп на PGL Wallachia S1 — BB против G2.iG в матче на вылет

Сегодня, 15 мая, завершится групповая стадия топ-турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках пятого раунда первого этапа чемпионата шесть команд сразятся за последние три слота в основной стадии ивента. Коллективы, проигравшие в сегодняшних сериях, покинут соревнование.

Расписание игр PGL Wallachia Season 1 на 15 мая

10:00. BOOM Esports (Перу) — Shopify Rebellion (Северная Америка)

13:00. BetBoom Team (Россия) — G2.iG (Китай)

— G2.iG (Китай) 16:00. Team Liquid (Швеция) — Team Secret (Европа)

По итогам четвёртого раунда турнира PGL Wallachia Season 1 покинули nouns, MOUZ и Virtus.pro, а в плей-офф международного соревнования прошли такие коллективы, как Aurora, Gaimin Gladiators и Team Spirit.