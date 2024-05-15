Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 на 15 мая

Расписание последнего дня групп на PGL Wallachia S1 — BB против G2.iG в матче на вылет
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 мая, завершится групповая стадия топ-турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках пятого раунда первого этапа чемпионата шесть команд сразятся за последние три слота в основной стадии ивента. Коллективы, проигравшие в сегодняшних сериях, покинут соревнование.

Расписание игр PGL Wallachia Season 1 на 15 мая

  • 10:00. BOOM Esports (Перу) — Shopify Rebellion (Северная Америка)
  • 13:00. BetBoom Team (Россия) — G2.iG (Китай)
  • 16:00. Team Liquid (Швеция) — Team Secret (Европа)

По итогам четвёртого раунда турнира PGL Wallachia Season 1 покинули nouns, MOUZ и Virtus.pro, а в плей-офф международного соревнования прошли такие коллективы, как Aurora, Gaimin Gladiators и Team Spirit.

Материалы по теме
Team Spirit вышла в плей-офф PGL Wallachia S1 по Dota 2, всухую обыграв BetBoom Team
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android