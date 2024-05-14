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LEGO представила набор по «Властелину колец» — с башней Саурона и Всевидящим Оком

LEGO представила набор по «Властелину колец» — с башней Саурона и Всевидящим Оком
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Компания LEGO анонсировала новый большой конструктор The Lord of the Rings: Barad-dûr по вселенной «Властелина колец».

В комплект вошли более 5 000 деталей: в результате сборки получится башня Саурона вместе с крепостью и Всевидящим Оком, которое будет светиться.

Размеры конструкции — 45x30x83 см. Также в набор войдут десять персонажей, в том числе Фродо и Голлума.

Фото: LEGO

Стоимость набора составляет $ 460 (чуть более 42 тыс. рублей). Продажи The Lord of the Rings: Barad-dûr начнутся 4 июня. Конструктор получил возрастной рейтинг 18+.

Фото: LEGO

Ранее LEGO выпустила набор, посвящённый вампирской саге «Сумерки». Он включает в себя мини-фигурки главных героев ленты, особняк семьи Калленов из кубиков и даже LEGO-волка.

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