Team Spirit вышла в плей-офф PGL Wallachia S1 по Dota 2, всухую обыграв BetBoom Team

Российская Team Spirit вышла в основную стадию международного чемпионата PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В матче за слот «спириты» столкнулись с российской BetBoom Team. В рамках дерби «драконы» оказались сильнее, закрыв своих оппонентов со счётом 2:0. Для Team Spirit это третья победа в групповом этапе, что гарантирует двукратным чемпионам The International слот в плей-офф соревнования.

Что касается BetBoom Team, коллектив Егора Nightfall Григоренко на текущий момент идёт на турнире со счётом 2:2. Судьба команды на ивенте решится в следующем раунде, по итогам которого российской ростер либо покинет PGL Wallachia Season1, либо присоединится к Team Spirit в плей-офф.