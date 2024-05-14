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Результат матча BetBoom Team — Team Spirit (PGL Wallachia Season 1 по Dota 2)

Team Spirit вышла в плей-офф PGL Wallachia S1 по Dota 2, всухую обыграв BetBoom Team
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Российская Team Spirit вышла в основную стадию международного чемпионата PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В матче за слот «спириты» столкнулись с российской BetBoom Team. В рамках дерби «драконы» оказались сильнее, закрыв своих оппонентов со счётом 2:0. Для Team Spirit это третья победа в групповом этапе, что гарантирует двукратным чемпионам The International слот в плей-офф соревнования.

Dota 2. PGL Wallachia Season 1 . Групповой этап
14 мая 2024, вторник. 16:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
0 : 2
Team Spirit

Что касается BetBoom Team, коллектив Егора Nightfall Григоренко на текущий момент идёт на турнире со счётом 2:2. Судьба команды на ивенте решится в следующем раунде, по итогам которого российской ростер либо покинет PGL Wallachia Season1, либо присоединится к Team Spirit в плей-офф.

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