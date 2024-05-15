Для Valheim вышел крупный апдейт «Пепловые земли» с новым биомом

Студия Iron Gate выпустила крупный патч для выживача Valheim под версией 0.218.15 — «Пепловые земли». Крупный апдейт добавляет в игру одноимённый биом вместе со множеством нового контента.

Видео доступно на YouTube-канале Iron Gate. Права на видео принадлежат Coffee Stain Publishing.

Так, с выходом обновления в Valheim добавили более 30 видов оружия, несколько комплектов брони и плащей, более 10 новых видов существ, около 70 предметов для строительства базы, более 30 материалов для крафта, а также новые механики, музыка и многое другое. Ознакомиться со всеми нововведениями можно на странице выживача в Steam.

Вместе с выходом «Пепловых земель» Valheim также получила скидку в 50% вплоть до 28 мая. Игра доступна на ПК, Xbox и в сервисе Game Pass.