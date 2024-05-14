Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Diablo 4 начался четвёртый сезон — это самое большое обновление с релиза игры

В Diablo 4 начался четвёртый сезон — это самое большое обновление с релиза игры
Комментарии

Во вторник, 14 мая в Diablo 4 стартовал четвёртый сезон — разработчики отмечают, что обновление «Возрождённая добыча» стало крупнейшим в истории игры.

Одним из главных нововведений стала механика закаливания предметов, которая позволяет сделать снаряжение ещё сильнее. Количество свойств предмета в то же время решили уменьшить до двух (у легендарных — до трёх).

Blizzard также обновила эндгейм-контент. Так, в игре появился аналог великих порталов из Diablo 3 — Яма мастеров. В новом режиме игрокам нужно будет за 10 минут убить как можно больше монстров, чтобы призвать босса.

С выходом «Возрождённой добычи» в игру также добавят новый сезонный пропуск и многое другое. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Diablo 4.

Материалы по теме
Продюсер серии Diablo допустил выход экранизации после успеха сериала «Фоллаут»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android