Фильм «Мортал Комбат 2» выйдет 24 октября 2025 года

По данным Variety, фильм «Мортал Комбат 2» выйдет в прокат 24 октября 2025 года. Режиссёрское кресло вновь занял Саймон Маккуойд, снявший первую часть, вышедшую в 2021 году.

«Мортал Комбат 2» продолжит события оригинальной части. Вернутся все основные персонажи, также появятся и новые. Заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа исполнит звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Аделин Рудольф доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель воплотит образ Джейд.

Первую часть критики и зрители приняли смешанно, однако среди отзывов было также достаточно и положительных. Многим понравился темп картины и подобранные актёры на главные роли.

Конкретных сюжетных деталей ленты «Мортал Комбат 2» пока что нет.