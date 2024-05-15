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Фильм «Мортал Комбат 2» выйдет 24 октября 2025 года

Фильм «Мортал Комбат 2» выйдет 24 октября 2025 года
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По данным Variety, фильм «Мортал Комбат 2» выйдет в прокат 24 октября 2025 года. Режиссёрское кресло вновь занял Саймон Маккуойд, снявший первую часть, вышедшую в 2021 году.

«Мортал Комбат 2» продолжит события оригинальной части. Вернутся все основные персонажи, также появятся и новые. Заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа исполнит звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Аделин Рудольф доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель воплотит образ Джейд.

Первую часть критики и зрители приняли смешанно, однако среди отзывов было также достаточно и положительных. Многим понравился темп картины и подобранные актёры на главные роли.

Конкретных сюжетных деталей ленты «Мортал Комбат 2» пока что нет.

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