Вышла Destiny 2: Lightfall. Это крупнейшее и важнейшее дополнение для шутера
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Состоялась премьера Destiny 2: Lightfall — очередного масштабного дополнения для сетевого шутера. На этот раз DLC отправит игроков в скрытый город на Нептуне. Он выполнен в киберпанковом стиле. Вдобавок у персонажей появится новая сила — «Нить».
Сюжетно «Конец Света» подведёт Destiny 2 к финальной точке текущей саги противостояния Света и Тьмы. Силы Тьмы уже приблизились вплотную и начинает борьба не на жизнь, а на смерть. Стражам и их союзникам предстоит отбиться от невиданной силы и спасти свой мир. Судя по релизном трейлеру, сражение будет эпичным.
Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.
В 20:15 мск, кстати, серверы всё ещё забиты и зайти в игру не получается.
Destiny 2 доступна бесплатно на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
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