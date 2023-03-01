В The Sims 4 бесплатно добавят шрамы и родимые пятна

Совсем скоро для The Sims 4 выйдет крупное расширение «Жизненный путь», однако Electronic Arts готовит сюрпризы и для игроков в базовую версию. Уже 14 марта авторы добавят в игру новые опции для кастомизации персонажей.
Видео доступно на YouTube-канале The Sims. Права на видео принадлежат Electronic Arts
Так, теперь симы смогут обзавестись шрамами, родимыми пятнами и даже шрамами от кесарева сечения. При этом их можно будет наносить вместе с тату и другими следами на теле персонажей. Ведущий дизайнер Мэттью Фэйи показал, как именно это будет выглядеть.
Фото: Twitter/EA
Новые опции по кастомизации будут доступны абсолютно всем игрокам в The Sims 4 уже 14 марта. А 16-го числа состоится выход дополнения «Жизненный путь», посвящённого характерам, предпочтениям и семейным узам симов.
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