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Для The Sims 4 анонсировали новое дополнение — «Жизненный путь»

Для The Sims 4 анонсировали новое дополнение — «Жизненный путь»
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Electronic Arts представила новое крупное расширение для The Sims 4. Дополнение «Жизненный путь» посвящено характерам, предпочтениям и семейным узам симов.

Так, теперь черты характера у персонажей развиваются и меняются в течение жизни. На них повлияет как самопознание сима, так и внешние факторы: взаимоотношения с другими героями и с собственной семьёй. Кроме того, у симов будут предпочтения, определяющие, с кем им будет комфортно общаться, а с кем внезапно начнётся вражда.

По сложившейся традиции в дополнении появится новая территория — Сан-Секвойя. Это большой город с тихим пригородом и оживлённым общественным центром, который когда-то был небольшой деревней.

Дополнение «Жизненный путь» для The Sims 4 выйдет 16 марта. Покупатели расширения получат в подарок цифровой набор «Детская площадка» с качелями, детской горкой и переноской для младенца, если приобретут его до 27 апреля. Приобрести дополнение в России можно лишь с аккаунта другого региона.

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